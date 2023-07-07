С 11 июля вступают в силу изменения в антитабачное законодательство: какие запреты и штрафы

С 11 июля запрещается реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним.

Госпродпотребслужба напомнила, что с 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978, которыми вносится немало изменений в антитабачное законодательство. Об этом говорится в пресс-службе ведомства

Среди них:

запрещение рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

установление штрафа за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 10 200 грн:

запрет продажи ароматизированных сигарет;

вводится ответственность относительно запрета курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба возобновила контроль запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов

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