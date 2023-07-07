В Житомирской области разоблачили фармакологическую компанию, которая продавала медикаменты российской армии

Сообщается, что среди основных товаров были обезболивающие средства, которыми комплектовались аптечки военных рф.

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила одно из фармацевтических предприятий в Житомирской области на сотрудничестве с рф. После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили «скрытую» схему поставок украинских лекарственных средств в российские военные госпитали. Об этом сообщает СБУ.

Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков.

Как отмечается, к организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.

До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в рф было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны, пишет СБУ.

После начала полномасштабного вторжения и введения соответствующих санкций против Кремля, менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений.

Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и ЕС.

Сообщается, что сначала дельцы направляли украинские медикаменты по адресу этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из рф.

Сотрудники СБУ задокументировали попытку незаконной переправки в россию почти 300 кг медсредств.

В ходе обысков в офисах и производственных помещениях украинской фармкомпании обнаружено:

компьютеры с доказательствами незаконной деятельности;

контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов;

российские сертификаты соответствия на медикаменты

В настоящее время директору украинского предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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