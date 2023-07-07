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  1. В мире

Tesla обещает сделать скидку в 500$ новым покупателям электрокаров, однако ее не так просто получить

23:08, 7 июля 2023
Скидка действует только в Китае, и для ее получения необходимо предъявить рекомендацию уже существующего владельца электрокара компании.
Tesla обещает сделать скидку в 500$ новым покупателям электрокаров, однако ее не так просто получить
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Tesla будет выдавать новым покупателям своих электромобилей в Китае скидку в размере около 500 долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Однако есть условие. Для этого покупатели должны предъявить рекомендацию существующего владельца электрокара компании.

Tesla предложила новый стимул для увеличения продаж электромобилей в Китае, уведомив некоторых рабочих, производящих аккумуляторные батареи на своем комплексе в Шанхае, об увольнении.

После этого Tesla объявила о предложении денежных скидок на новые автомобили через день после того, как присоединилась к 15 другим компаниям, включая китайских производителей электромобилей Nio, Li Auto и Xpeng, пообещав избегать «ненормального ценообразования», что некоторые восприняли как сигнал перемирия в ценовой войне, угрожавшей прибыльности всей промышленности.

Ценовое соглашение, подписанное руководителями компаний, было организовано Китайской ассоциацией автопроизводителей.

По словам людей, осведомленных о работе заводского комплекса, на котором работает около 20 000 работников, увольнения не повлияют на объемы производства на Шанхайской гигафабрике Tesla, крупнейшем и производительном предприятии компании.

Хотя ряд снижений цен, инициированных Tesla, увеличил продажи в начале этого года, конкуренция оказывает давление на автопроизводителей и поставщиков с целью сдерживания затрат, говорят аналитики и руководители компаний.

Известно, что Tesla заявила, что предложит новым покупателям своих автомобилей Model Y и Model 3 денежную скидку в размере 3500 юаней ($483), если они смогут предоставить рекомендацию от действующего владельца.

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