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Судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по результатам оценивания, оценят еще раз

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому будет продолжено оценивание судей, которых Высший совет правосудия отказался увольнять по представлению ВККС.

Депутаты хотят снова разрешить пересматривать стоимость строительства или ремонтов за счет госбюджета: есть условия

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменять стоимость строительства и ремонтов, финансируемых государством и начатых во время карантина или военного положения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

В Украине расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации: как подтвердить содержание родственников - лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ограничена возможность предоставления отсрочки от мобилизации лицам, ухаживающим за родственниками – лицами с инвалидностью. «Судебно-юридическая газета» расскажет, каким образом можно доказать содержание родственников – лиц с инвалидностью.

  1. В Украине

Аннулированы свидетельства нотариусов, наделенных полномочиями нотариусов рф на оккупированной территории

14:11, 8 июля 2023
Обнародовали список нотариусов, свидетельства которых были аннулированы.
Аннулированы свидетельства нотариусов, наделенных полномочиями нотариусов рф на оккупированной территории
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев сообщило, что состоялись заседания Высшей квалификационной комиссии нотариата при Министерстве юстиции Украины (далее – Комиссия), на которых были рассмотрены представления об аннулировании свидетельств о праве на занятие нотариальной деятельностью (далее – Представление) относительно нотариусов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые во время вооруженной агрессии российской федерации совершили действия, направлены на получение права на нотариальную деятельность по российскому законодательству и в дальнейшем были наделены полномочиями нотариусов российской федерации на временно оккупированной территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Соответственно, за совершение нотариусами Украины противоправных действий на временно оккупированных территориях и нарушение Правил профессиональной этики нотариусов Украины, утвержденных Министерством юстиции, согласно подпункту «i» пункта 2 части первой статьи 12 Закона Украины «О нотариате» Комиссией были приняты решения об аннулировании права на занятие нотариальной деятельностью, на основании которых:

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Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
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