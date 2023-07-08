Аннулированы свидетельства нотариусов, наделенных полномочиями нотариусов рф на оккупированной территории

Обнародовали список нотариусов, свидетельства которых были аннулированы.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев сообщило, что состоялись заседания Высшей квалификационной комиссии нотариата при Министерстве юстиции Украины (далее – Комиссия), на которых были рассмотрены представления об аннулировании свидетельств о праве на занятие нотариальной деятельностью (далее – Представление) относительно нотариусов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые во время вооруженной агрессии российской федерации совершили действия, направлены на получение права на нотариальную деятельность по российскому законодательству и в дальнейшем были наделены полномочиями нотариусов российской федерации на временно оккупированной территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Соответственно, за совершение нотариусами Украины противоправных действий на временно оккупированных территориях и нарушение Правил профессиональной этики нотариусов Украины, утвержденных Министерством юстиции, согласно подпункту «i» пункта 2 части первой статьи 12 Закона Украины «О нотариате» Комиссией были приняты решения об аннулировании права на занятие нотариальной деятельностью, на основании которых:

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