Киевляне могут пройти обучение, как действовать в условиях радиационного и химического загрязнения

Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

В Киеве начали запись всех желающих на однодневные безвозмездные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Об этом сообщил заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина.

6-часовые учения для гражданского населения будут проводить по следующим направлениям:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Проводить обучение работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Для удобства обучения будут проходить в рабочие и выходные дни.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке.

Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.

«Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку действий в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен – значит защищен», – отметил Щербина.

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