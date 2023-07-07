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Кияни можуть пройти навчання, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення

22:45, 7 липня 2023
Заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах за декількома напрямками.
Кияни можуть пройти навчання, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення
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У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Про це повідомив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербіна.

6-годинні навчання для цивільного населення проводитимуть за такими напрямами:

  • основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
  • захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Проводитимуть навчання працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.

«Чим більше людей пройде хоча би початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, то більш стійкими та обізнаними вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений – значить захищений», – зазначив Щербіна.

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