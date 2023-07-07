Укрпошта випустила благодійну рамку «ПТН ПНХ!», фото

Укрпошта запустила благодійний аукціон з продажу рамки з карткою і маркою «ПТН ПНХ!» з відбитком штемпеля.

У п’ятницю, 7 липня, Укрпошта представила спеціальний благодійний випуск рамки «ПТН ПНХ!». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рамка містить поштову марку з відбитком штемпеля «Перший день. Київ. 24.02.2023» та поштову картку, випущену до річниці повномасштабної війни.

«У день офіційного введення в обіг, 24 лютого цього року, поштова марка "ПТН ПНХ!" викликала неймовірний ажіотаж та успіх. Зображення поштової продукції Укрпошти на своїй сторінці в Instagram опублікував всесвітньо відомий англійський художник графіті Бенксі», – зазначили в Укрпошті.

Придбати випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині наразі неможливо. Натомість можна замовити ексклюзивну благодійну рамку онлайн за посиланням.

Тираж випуску – тисяча екземплярів і є лімітованим. Вартість – 1,6 тис. грн.

Одну тисячу гривень від продажу кожної рамки спрямують на облаштування шкільних укриттів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.