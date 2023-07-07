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Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.

Депутати хочуть знову дозволити переглядати вартість будівництва чи ремонтів за кошти держбюджету: є умови

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінювати вартість будівництва та ремонтів, які фінансуються державою та розпочаті під час карантину чи воєнного стану.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю.

  1. В Україні

Укрпошта випустила благодійну рамку «ПТН ПНХ!», фото

22:22, 7 липня 2023
Укрпошта запустила благодійний аукціон з продажу рамки з карткою і маркою «ПТН ПНХ!» з відбитком штемпеля.
Укрпошта випустила благодійну рамку «ПТН ПНХ!», фото
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У п’ятницю, 7 липня, Укрпошта представила спеціальний благодійний випуск рамки «ПТН ПНХ!». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рамка містить поштову марку з відбитком штемпеля «Перший день. Київ. 24.02.2023» та поштову картку, випущену до річниці повномасштабної війни.

«У день офіційного введення в обіг, 24 лютого цього року, поштова марка "ПТН ПНХ!" викликала неймовірний ажіотаж та успіх. Зображення поштової продукції Укрпошти на своїй сторінці в Instagram опублікував всесвітньо відомий англійський художник графіті Бенксі», – зазначили в Укрпошті.

Придбати випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині наразі неможливо. Натомість можна замовити ексклюзивну благодійну рамку онлайн за посиланням.

Тираж випуску – тисяча екземплярів і є лімітованим. Вартість – 1,6 тис. грн.

Одну тисячу гривень від продажу кожної рамки спрямують на облаштування шкільних укриттів.

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