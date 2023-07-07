Податківці роз’яснили нюанси заповнення додатка до декларації з туристичного збору

ДПС розповіла про правила заповнення колонки 3 «Загальна кількість діб розміщення у місцях проживання (ночівлі)» розділу І додатка до декларації з туристичного збору.

Державна податкова служба у Запорізькій області роз’яснила нюанси заповнення додатка до декларації з туристичного збору.

Відповідно до підпункту 268.3.1 пункту 268.3 статті 268 ПКУ ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ, у розмірі до 0,5 відсотків – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ (підпункт 268.4.1 пункту 268.4 статті 268 ПКУ).

Форма податкової декларації з туристичного збору, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 № 403), передбачає заповнення додатка «Розрахунок № податкового зобов’язання з туристичного збору», який є її невід’ємною частиною, в тому числі колонки 3 «Загальна кількість діб розміщення у місцях проживання (ночівлі)» розділу І «Розрахунок податкових зобов’язань».

Згідно з приміткою 6 інформації до Додатка у колонці 3 зазначається загальна кількість діб проживання (людино-діб) за весь звітний період. Людино-доба – день, проведений особою в місці проживання (ночівлі).

При цьому, відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19, місце (ліжко-місце) – частина площі номера з ліжком, постільною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до категорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи.

Таким чином, при заповненні колонки 3 Додатка до Декларації зазначається загальна кількість діб проживання (людино-діб) за весь звітний період щодо всіх місць (ліжко-місць) у розрізі внутрішнього та в’їзного туризму (без урахування осіб, які не є платниками туристичного збору згідно з підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ, та надали копії відповідних документів, що підтверджують їхню належність до кола осіб, визначених підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ).

Водночас у разі погодинного розміщення туристичний збір розраховується для кожного проживаючого (платника туристичного збору) з базою оподаткування – одна доба.

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