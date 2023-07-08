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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю.

Зеленський підписав закон про позасудове врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами

Закон передбачає можливість позасудового врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами стосовно товару не дорожчого за 50 тисяч гривень та гарантійного ремонту та встановлює мінімальний гарантійний строк на товари.

Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

  1. В Україні

Вишукував українські позиції під Бахмутом: суд покарав учасника «лнр»

07:49, 8 липня 2023
Суд визнав учасника «лнр» винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у терористичній організації.
Вишукував українські позиції під Бахмутом: суд покарав учасника «лнр»
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Прокурорами доведено, що у листопаді 2019 року чоловік у пошуках роботи прибув до окупованого нзф «лнр» м. Луганська. Оскільки з судимістю за крадіжку з проникненням працевлаштуватись виявилось складно, єдиним «правильним» рішенням він обрав для себе службу окупантам. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Спершу «заробітчанин» збагачувався на війні проти України, будучи оператором протитанкової керованої ракети другого армійського корпусу «народної міліції лнр», якою знищував українську техніку.

Пізніше, як розвідник, стежив за розміщенням та пересуванням особового складу ЗСУ біля селища Ломуватка Луганської області. Отриману інформацію він передавав командуванню для подальших атак на позиції наших військових.

Представника військ самопроголошеної республіки, коли той був напідпитку, затримали українські захисники поблизу спостережного посту в Бахмутському районі», - сказано у повідомленні.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації й діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

На вирок суду засуджений чекав під вартою.

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