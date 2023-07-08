Вишукував українські позиції під Бахмутом: суд покарав учасника «лнр»

Суд визнав учасника «лнр» винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у терористичній організації.

Прокурорами доведено, що у листопаді 2019 року чоловік у пошуках роботи прибув до окупованого нзф «лнр» м. Луганська. Оскільки з судимістю за крадіжку з проникненням працевлаштуватись виявилось складно, єдиним «правильним» рішенням він обрав для себе службу окупантам. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Спершу «заробітчанин» збагачувався на війні проти України, будучи оператором протитанкової керованої ракети другого армійського корпусу «народної міліції лнр», якою знищував українську техніку.

Пізніше, як розвідник, стежив за розміщенням та пересуванням особового складу ЗСУ біля селища Ломуватка Луганської області. Отриману інформацію він передавав командуванню для подальших атак на позиції наших військових.

Представника військ самопроголошеної республіки, коли той був напідпитку, затримали українські захисники поблизу спостережного посту в Бахмутському районі», - сказано у повідомленні.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації й діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

На вирок суду засуджений чекав під вартою.

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