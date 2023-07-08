Выискивал украинские позиции под Бахмутом: суд наказал участника «лнр»

Суд признал участника «лнр» виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в террористической организации.

Прокурорами доказано, что в ноябре 2019 года мужчина в поисках работы прибыл в оккупированный нвф «лнр» г. Луганска. Поскольку с судимостью за воровство с проникновением трудоустроиться оказалось сложно, единственным «правильным» решением он избрал для себя службу оккупантам. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«Сначала «гастарбайтер» обогащался на войне против Украины, будучи оператором противотанковой управляемой ракеты второго армейского корпуса «народной милиции лнр», которой уничтожал украинскую технику.

Позже, как разведчик, следил за размещением и передвижением личного состава ВСУ возле поселка Ломоватка Луганской области. Получившуюся информацию он передавал командованию для дальнейших атак на позиции наших военных.

Представителя войск самопровозглашенной республики, когда тот был под хмельком, задержали украинские защитники вблизи наблюдательного поста в Бахмутском районе», - сказано в сообщении.

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.260 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Приговора суда осужденный ждал под стражей

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