Избран председатель Самборского горрайонного суда Львовской области

Самборский горрайонный суд Львовской области сообщил, что 7 июля состоялось собрание судей, на котором председателем Самборского горрайонного суда Львовской области избрана Галина Владимира Петровича. Об этом говорится на официальном сайте суда.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.
Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.
Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.
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