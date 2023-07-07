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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю.

Зеленський підписав закон про позасудове врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами

Закон передбачає можливість позасудового врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами стосовно товару не дорожчого за 50 тисяч гривень та гарантійного ремонту та встановлює мінімальний гарантійний строк на товари.

Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

  1. В Україні

Обрано голову Самбірського міськрайонного суду Львівської області

19:53, 7 липня 2023
7 липня відбулися збори суддів Самбірського міськрайонного суду Львівської області, на яких обрали голову суду.
Обрано голову Самбірського міськрайонного суду Львівської області
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Самбірський міськрайонний суд Львівської області повідомив, що 7 липня відбулися збори суддів, на яких головою Самбірського міськрайонного суду Львівської області обрано Галина Володимира Петровича. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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