Обрано голову Самбірського міськрайонного суду Львівської області

7 липня відбулися збори суддів Самбірського міськрайонного суду Львівської області, на яких обрали голову суду.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області повідомив, що 7 липня відбулися збори суддів, на яких головою Самбірського міськрайонного суду Львівської області обрано Галина Володимира Петровича. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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