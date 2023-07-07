Буданов: Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС буде, доки там є російські війська

Поки станція зайнята російськими військами, загроза може повторитися будь-коли.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза на Запорізькій АЕС не буде знята повністю, поки там перебувають російські окупанти.

Він додав, що поки станція зайнята російськими військами, загроза може повторитися будь-коли, якщо вони матимуть відповідні наміри.

Буданов також зазначив, що зараз внаслідок вчинення певних дій рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад.

Раніше ми писали, що глава української розвідки Кирило Буданов прокоментував контрнаступ: Успіх буде, але пізніше.

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