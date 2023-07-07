Буданов прокоментував контрнаступ: Успіх буде, але пізніше

Очільник ГУР порівняв українську операцію з багатомісячними спробами рф захопити Бахмут.

Фото: УП

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що успіх наступу ЗСУ буде, але пізніше. Про це він повідомив у коментарі Reuters.

"Загалом, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше", — заявив Буданов.

Він порівняв українську операцію із багатомісячною спробою росії захопити Бахмут.

"Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу", - заявив Буданов.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ міг розпочатися раніше.

Тим часом голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що контрнаступ ЗСУ просувається неухильно, проте буде тривалим і "дуже кривавим".

А держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що контрнаступ українських військ тільки розпочався, командування ще не вводило в бій основні підрозділи.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

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