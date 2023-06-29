Україна тільки почала контрнаступ та має все для досягнення успіху, — Блінкен

Держсекретар США зазначив, що українське командування ще не вводило в бій основні підрозділи.

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Контрнаступ українських військ тільки розпочався, командування ще не вводило в бій основні підрозділи. До того ж, ЗСУ має все для досягнення успіху в боях проти рф. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

"Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України нещодавно – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", – заявив Блінкен.

За його словами, війська рф готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців. Незважаючи на це, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. Вони мають те, що їм потрібно для успіху", – додав дипломат.

Він також наголосив, що спроба бунту ПВК "Вагнера", чиї сили були зведені з фронту в Україні, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні.

У зв'язку з цим держсекретар США висловив упевненість, що Україна має додаткові можливості, проте основні події, пов'язані з контрнаступом, відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, чого Україні бракує для успішного контрнаступу.

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