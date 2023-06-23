Кулеба назвав дві умови, необхідні для успішного контрнаступу

Глава МЗС заявив, що для успішного контрнаступу Україна потребує більше літаків та боєприпасів.

Фото: Getty Images

Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, чого Україні бракує для успішного контрнаступу. Про це пише The Telegraph.

За словами міністра, найбільша проблема, з якою стикаються українські військові сили під час контрнаступу, – нестача артилерійських боєприпасів. Україна потребує стабільного постачання боєприпасів для артилерії у достатній кількості.

Друга, не менш суттєва проблема контрнаступу, – перевага росії в повітрі. Тому збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК.

Також Кулеба наголосив, що нинішній контрнаступ або потенційний наступний не повинен розглядатися як вирішальний.

Водночас він визнав, що, якщо результати цього контрнаступу на Заході не сприйматимуть як успішні, то тиск на Україну щодо переговорів з рф посилиться.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.