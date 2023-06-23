Кулеба назвал два условия, необходимые для успешного контрнаступления

Глава МИД заявил, что для успешного контрнаступления в Украине нуждаются больше самолетов и боеприпасов.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, чего Украине не хватает для успешного контрнаступления. Об этом пишет The Telegraph.

По словам министра, самая большая проблема, с которой сталкиваются украинские военные силы во время контрнаступления, – нехватка артиллерийских боеприпасов. Украина нуждается в стабильных поставках боеприпасов для артиллерии в достаточном количестве.

Вторая, не менее существенная проблема контрнаступления, – преимущество россии в воздухе. Поэтому вооруженным силам необходимо больше самолетов, вертолетов и ПЗРК.

Также Кулеба подчеркнул, что нынешнее контрнаступление или потенциальное последующее не должно рассматриваться как решающее.

В то же время он признал, что если результаты этого контрнаступления на Западе не будут восприниматься как успешные, то давление на Украину относительно переговоров с рф усилится.

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