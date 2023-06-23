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В Раде считают, что принятие правительственного законопроекта об общественных работах может привести к неотбытию их частью нарушителей

14:23, 23 июня 2023
Исследовательская служба Верховной Рады отмечает, что принятие парламентом в нынешнем виде законопроекта об увеличении времени выполнения общественных работ может привести к неотбытию их частью нарушителей.
В Раде считают, что принятие правительственного законопроекта об общественных работах может привести к неотбытию их частью нарушителей

В исследовательской службе Верховной Рады отмечают, что предложенный правительством законопроект №9148 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ в нынешнем виде может привести к неотбыванию нарушителем общественных работ.

Как отмечают эксперты, законопроектом, среди прочего, предлагается обязать владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган по месту отбывания нарушителем общественных работ возить нарушителя к месту отбытия общественных работ, если соответствующий объект находится за пределами города\села, где проживает нарушитель.

В то же время, в исследовательской службе подчеркивают, что у предприятия, учреждения или организации могут не быть средств на финансирование проезда нарушителя к месту отбытия общественных работ.

«В практической плоскости может привести к неотбыванию нарушителем общественных работ в случае отсутствия свободных средств у предприятия, учреждения, организации. Учитывая это, с целью обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде общественных работ целесообразно унормировать вопрос возмещения указанных расходов государством в лице уполномоченного органа по пробации», - отмечают эксперты.

Отмечается, что в дополнительном обосновании нуждается предложение к Уголовному кодексу Украины относительно отнесения общественных работ к смешанным наказаниям (тех, которые могут быть как основными, так и дополнительными).

«В соответствии с действующей статьей 52 УК Украины, общественные работы могут быть назначены только как основное наказание. Наказание в виде общественных работ предполагает обязанность осужденного бесплатно выполнять общественно полезные работы. Общественные работы не могут являться источником пополнения бюджета органов местного самоуправления и выполняются не в пользу потерпевшего от преступления, а в пользу общества (общества)», - отмечают в службе.

В то же время эксперты одобряют уравненивание возраста после наступления которого не будет применяться взыскание в виде общественных работ (60 лет для мужчин и женщин).

«Однако предлагаемые изменения обуславливают необходимость уточнения условий неприменимости такого вида административного взыскания как общественно полезные работы (часть третья статьи 31-1 Кодекса об админправонарушениях), что будет соответствовать одному из принципов юридической ответственности – принципу справедливости», - добавляют в службе.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить время выполнения общественных работ до 8 часов в сутки.

Автор: Ярослав Конощук

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