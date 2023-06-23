В Киеве администратор Телеграм-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы

Суд установил, что администратор использовал фразы, такие как «по возможности не заезжайте» и «будьте осторожны», которые дискредитировали работу ТЦК.

Дарницкий райсуд приговорил администратора Telegram-канала "Повестки" к пяти годам лишения свободы (и двум годам испытательного срока) за разглашение информации о местах работы военкомов.

Ему определили вину по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе Вооруженных сил. Об этом сказано в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина писал в паблике, где находятся представители территориальных центров комплектации.

При этом, как установил суд, админ канала использовал фразы "по возможности не заезжайте", "будьте осторожны" и других фраз, которые дискредитировали работу ТЦК.

При принятии решения суд учитывал жалобы райвоенкоматов столицы о том, что подобные сообщения о местах выдачи повесток приводят к тому, что граждане избегают таких мест и приводят "к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета Вооруженных сил".

Суд посчитал, что действия автора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям военкоматов и формируют стойкую позицию для отказа от мобилизации.

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