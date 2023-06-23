У Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці

Суд встановив, що адміністратор використав фрази, такі як «по можливості не заїжджайте» та «будьте обережні», які дискредитували роботу ТЦК.

Дарницький райсуд засудив адміністратора Telegram-каналу "Повістки" до п'яти років позбавлення волі (і двох років випробувального терміну) за розголошення інформації про місця роботи військкомів.

Йому визначили провину за статтею 114-1 Кримінального кодексу – перешкоджання законній роботі Збройних сил. Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік писав, де перебувають представники територіальних центрів комплектації.

Проте, як установив суд, адмін каналу використав фрази "за можливості, не заїжджайте", "будьте обережні" та інші фрази, які дискредитували роботу ТЦК.

За ухвалення рішення суд враховував скарги райвійськкоматів столиці про те, що подібні повідомлення про місця видачі повісток призводять до того, що громадяни уникають таких місць і призводять до розкриття форм і методів виконання мобілізаційного плану на території Києва, зриву мобілізаційних заходів і також призводять до підриву авторитету Збройних сил.

Суд вважав, що дії автора каналу ведуть до напруги у суспільстві, формують негативне ставлення до представників військкоматів та формують стійку позицію для відмови від мобілізації.

Нагадаємо, що у Луцьку суд оголосив вирок адміністратору Telegram-каналу про повістки.

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