Цифрова транспортна карта у Києві: особливості та де її придбати

Киянам розповіли про особливості цифрової транспортної карти.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у «Київ Цифровий» запустили цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном.

«Київ Цифровий» повідомив, що цифрова транспортна карта — це не віртуальна копія старого пластику. На Facebook-сторінці додатку розповіли, що це таке, як вона працює, та які має особливості.

Зазначається, що сервіс продовжують покращувати, тому цифрова карта вже найближчим часом зможе затьмарити всі інші способи оплати.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.