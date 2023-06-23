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  1. В Україні

НАЗК внесло китайського виробника автомобілів Geely до переліку міжнародних спонсорів війни

14:45, 23 червня 2023
НАЗК внесла до чорного списку китайського виробник автомобілів Geely, який після вторгнення рф в Україну, не лише не пішов з російського ринку, але й збільшив там продажі своєї продукції.
НАЗК внесло китайського виробника автомобілів Geely до переліку міжнародних спонсорів війни
Фото: Geely

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайського виробника автомобілів Geely. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Там зазначають, що компанія Geely продовжує поповнювати бюджет рф, сплачуючи до нього податки, і у такий спосіб спонсоруючи війну проти України.

Компанія Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє кількома брендами, зокрема Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

Після повномасштабного вторгнення Деніел Лі, виконавчий директор холдингової компанії, заявляв, що не хоче наказувати своїм компаніям залишати російський ринок.

«Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта», — сказав він, виступаючи на саміті FT «Майбутнє автомобіля».

Він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у рф після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення рф в Україну.

Так, продажі автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд доларів США.

Дистриб’ютором бренду Geely в росії є компанія ТОВ «Джили-Моторс», виторг якої за 2022 рік виріс на 82% до 800 млн доларів США, чистий прибуток виріс на 5105% до $201 млн, податків до бюджету росії сплачено на суму понад 51,4 млн доларів США.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в рф, додають у НАЗК.

Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

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