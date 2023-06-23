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  1. В Украине

НАПК внесло китайского производителя автомобилей Geely в перечень международных спонсоров войны

14:45, 23 июня 2023
НАПК внесла в черный список китайского производитель автомобилей Geely, который после вторжения рф в Украину, не только не ушел с российского рынка, но и увеличил там продажи своей продукции.
НАПК внесло китайского производителя автомобилей Geely в перечень международных спонсоров войны
Фото: Geely

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайского производителя автомобилей Geely. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Там отмечают, что компания Geely продолжает пополнять бюджет рф, уплачивая в него налоги, и таким образом спонсируя войну против Украины.

Компания Geely принадлежит частному владельцу китайского предпринимателя-миллиардера Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, в том числе Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

После полномасштабного вторжения Дэниел Ли, исполнительный директор холдинговой компании, заявлял, что не хочет приказывать своим компаниям покидать российский рынок.

«Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента», — сказал он, выступая на саммите FT «Будущее автомобиля».

Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в рф после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения рф в Украину.

Так, продажи автомобилей под маркой Geely в рф за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд долларов США.

Дистрибьютором бренда Geely в рф является компания ООО «Джили-Моторс», выручка которой за 2022 год выросла на 82% до 800 млн долларов США, чистая прибыль выросла на 5105% до $201 млн, налогов в бюджет рф уплачено на сумму свыше 51 ,4 млн долларов США.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в рф, добавляют в НАПК.

По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.

Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

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