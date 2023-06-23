Цифровая транспортная карта в Киеве: особенности и где ее купить

Киевлянам рассказали об особенностях цифровой транспортной карты.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в «Киев Цифровой» запустили цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда смартфоном.

«Киев Цифровой» сообщил, что цифровая транспортная карта – это не виртуальная копия старого пластика. На Facebook-странице приложения рассказали, что это такое, как она работает, и какие имеет особенности.

Отмечается, что сервис продолжают улучшаться, поэтому цифровая карта уже в ближайшее время сможет затмить все остальные способы оплаты.

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