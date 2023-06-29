Украина только начала контрнаступление и имеет все для достижения успеха, — Блинкен

Госсекретарь США отметил, что украинское командование еще не вводило в бой основные подразделения.

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Контрнаступление украинских войск только началось, командование еще не вводило в бой основные подразделения. К тому же, у ВСУ есть все для достижения успеха в боях против рф. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно - я думаю, вчера - сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", - заявил Блинкен.

По его словам, войска рф готовили оборонительные укрепления в течение многих месяцев. Несмотря на это, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.

"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что попытка бунта ЧВК "Вагнера", чьи силы были уведены с фронта в Украине создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине.

В этой связи госсекретарь США выразил уверенность, что у Украины есть дополнительные возможности, однако основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в течение ближайших недель и месяцев.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, чего Украине не хватает для успешного контрнаступления.

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