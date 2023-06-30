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Сдавал врагу дислокации украинских ПВО и аэродромов на Кировоградщине: задержан житель Кропивницкого

11:01, 30 июня 2023
Завербованный российской спецслужбой житель Кропивницкого передавал врагу данные о местонахождении ПВО и техническом состоянии аэродромов на территории региона.
Сдавал врагу дислокации украинских ПВО и аэродромов на Кировоградщине: задержан житель Кропивницкого
Фото: ssu.gov.ua
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В Кировоградской области задержали жителя Кропивницкого, который работал на оккупантов. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Известно, что мужчину завербовала российская спецслужба в начале 2023 года. Внимание россиян привлекли антиукраинские сообщения подозреваемого в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов.

Дальнейшую коммуникацию с агрессором предатель осуществлял через мессенджер. При этом перед каждым началом «переписки» использовал специальный «идентификационный» код.

По данным следствия, житель Кропивницкого собирал для россиян максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии там боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов.

Кроме того, российская спецслужба хотела выяснить через своего агента общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона.

Установлено, что на «текущие расходы» фигурант получал от ФСБ «переводы» в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.

В случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали вражеского приспешника «с поличным» во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ.

У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации «нужных» целей и общения с фсб.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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