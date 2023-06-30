Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші

Скандал в Очаківському суді Миколаївської області.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови

В конкурсі на 56 вакантних посад зможуть взяти участь тільки діючі прокурори.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Для суддів буде запроваджено періодичний поліграф, - Зеленський увів в дію рішення РНБО

Зеленський увів в дію рішення РНБО про подолання корупції у судах, - що у ньому.

  1. В Україні

Здавав ворогові дислокації українських ППО та аеродромів на Кіровоградщині: затримано мешканця Кропивницького

11:01, 30 червня 2023
Завербований російською спецслужбою житель Кропивницького передавав ворогові дані про місцезнаходження ППО та технічний стан аеродромів на території регіону.
Здавав ворогові дислокації українських ППО та аеродромів на Кіровоградщині: затримано мешканця Кропивницького
Фото: ssu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Кіровоградщині затримали мешканця Кропивницького, який працював на окупантів. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Відомо, що чоловіка завербувала російська спецслужба на початку 2023 року. Увагу росіян привернули антиукраїнські дописи підозрюваного в одному з прокремлівських Телеграм-каналів.

Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому, перед кожним початком «листування» використовував спеціальний «ідентифікаційний» код.

За даними слідства, житель Кропивницького збирав для росіян максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.

Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів.

Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону.

Встановлено, що на «поточні витрати» фігурант отримував від фсб «перекази» у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тисяч у гривневому еквіваленті.

У разі отримання закритих відомостей, окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.

Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації «потрібних» цілей та спілкування з фсб.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва