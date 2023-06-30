Здавав ворогові дислокації українських ППО та аеродромів на Кіровоградщині: затримано мешканця Кропивницького

Завербований російською спецслужбою житель Кропивницького передавав ворогові дані про місцезнаходження ППО та технічний стан аеродромів на території регіону.

Фото: ssu.gov.ua

На Кіровоградщині затримали мешканця Кропивницького, який працював на окупантів. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Відомо, що чоловіка завербувала російська спецслужба на початку 2023 року. Увагу росіян привернули антиукраїнські дописи підозрюваного в одному з прокремлівських Телеграм-каналів.

Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому, перед кожним початком «листування» використовував спеціальний «ідентифікаційний» код.

За даними слідства, житель Кропивницького збирав для росіян максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.



Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів.



Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону.



Встановлено, що на «поточні витрати» фігурант отримував від фсб «перекази» у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тисяч у гривневому еквіваленті.



У разі отримання закритих відомостей, окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.



Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ.



У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації «потрібних» цілей та спілкування з фсб.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.





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