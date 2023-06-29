Ймовірний коригувальник ракетного удару по Краматорську отримав підозру

За даними слідства, місцевий мешканець був дистанційно завербований представником спецслужб рф.

Фото: Донецька обласна прокуратура

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок обстрілу зруйновано заклад харчування, де перебували люди. Співробітники ДСНС завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці влучання. Ворожий удар забрав життя 12 людей.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що ймовірний коригувальник обстрілу затриманий і вже отримав підозру. За даними слідства, підозрюваний – працівник газотранспортного підприємства, який був дистанційно завербований представником спецслужб рф. Він збирав розвідувальну інформацію на користь держави-агресора.

27 червня він отримав чергове завдання – перевірити інформацію про місцезнаходження українських військових у Краматорську.

Підозрюваний погодився на пропозицію та пішов у центр міста, де помітив на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування. Він зафіксував побачене не відео, яке одразу надіслав співрозмовнику з рф через один з месенджерів.

Усі свої дії чоловік старанно приховував від перехожих, аби ніхто не помітив його зацікавленості цією локацією. Через деякий час після відправлення відеозапису представники держави-агресора нанесли по закладу удар з ОТРК «Іскандер M».

Після проведення комплексу слідчих дій прокурори спільно зі слідчими СБУ встановили причетного до вчинення злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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