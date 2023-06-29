Служба судової охорони взяла під захист Теплодарський міський суд Одеської області

Це вже 36-й суд, який перебуває під захистом співробітників Служби судової охорони у Одеській області.

Фото: ТУ ДСА в Одеській області

28 червня Теплодарський міський суд Одеської області перейшов під охорону Служби судової охорони. Ця судова установа стала 36-ю установою системи правосуддя, що під надійною охороною співробітників територіального управління Служби судової охорони у Одеській області, повідомляє пресслужба ТУ ДСА в Одеській області.

Т.в.о. голови Теплодарського міського суду Одеської області Оксана Ширінська привітала співробітників Служби судової охорони та побажала їм наснаги та пильності під час роботи.

Нагадаємо, що Катеринопільський райсуд Черкаської області перейшов під захист Служби судової охорони.

Також Ратнівський райсуд Волинської області перейшов під охорону співробітників Служби судової охорони.

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