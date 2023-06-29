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Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.

Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

Парламентарии одобрили во втором чтении и целом законопроект, которым предусматривается расширение перечня документов для подтверждения пребывания лица в плену в РФ.

За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

  1. Суд инфо

Служба судебной охраны взяла под защиту Теплодарский городской суд Одесской области

11:18, 29 июня 2023
Это уже 36-й суд, который находится под защитой сотрудников Службы судебной охраны в Одесской области.
Служба судебной охраны взяла под защиту Теплодарский городской суд Одесской области
Фото: ТУ ГСА в Одесской области
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28 июня Теплодарский городской суд Одесской области перешел на охрану Службы судебной охраны. Это судебное учреждение стало 36-м учреждением системы правосудия под надежной охраной сотрудников территориального управления Службы судебной охраны в Одесской области, сообщает пресс-служба ТУ ГСА в Одесской области.

И.о. председателя Теплодарского городского суда Одесской области Оксана Ширинская поздравила сотрудников Службы судебной охраны и пожелала им воодушевления и бдительности во время работы.

Напомним, что Катеринопольский райсуд Черкасской области перешел под защиту Службы судебной охраны.

Также Ратновский райсуд Волынской области перешел под охрану сотрудников Службы судебной охраны.

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