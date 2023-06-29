Служба судебной охраны взяла под защиту Теплодарский городской суд Одесской области

Это уже 36-й суд, который находится под защитой сотрудников Службы судебной охраны в Одесской области.

Фото: ТУ ГСА в Одесской области

28 июня Теплодарский городской суд Одесской области перешел на охрану Службы судебной охраны. Это судебное учреждение стало 36-м учреждением системы правосудия под надежной охраной сотрудников территориального управления Службы судебной охраны в Одесской области, сообщает пресс-служба ТУ ГСА в Одесской области.

И.о. председателя Теплодарского городского суда Одесской области Оксана Ширинская поздравила сотрудников Службы судебной охраны и пожелала им воодушевления и бдительности во время работы.

Напомним, что Катеринопольский райсуд Черкасской области перешел под защиту Службы судебной охраны.

Также Ратновский райсуд Волынской области перешел под охрану сотрудников Службы судебной охраны.

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