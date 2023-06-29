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  1. В Украине

Вероятный корректировщик ракетного удара по Краматорску получил подозрение

10:13, 29 июня 2023
По данным следствия, местный житель был дистанционно завербован представителем спецслужб рф.
Вероятный корректировщик ракетного удара по Краматорску получил подозрение
Фото: Донецкая областная прокуратура
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27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска, в результате обстрела разрушено заведение питания, где находились люди. Сотрудники ГСЧС завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте попадания. Вражеский удар унес жизни 12 человек.

Офис Генпрокурора сообщает, что вероятный корректировщик обстрела задержан и уже получил подозрение. По данным следствия, подозреваемый – работник газотранспортного предприятия, который был дистанционно завербован представителем спецслужб рф. Он собирал разведывательную информацию в пользу государства-агрессора.

27 июня он получил очередную задачу – проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске.

Подозреваемый согласился на предложение и пошел в центр города, где заметил на парковке автомобили с военными номерами и посетителей в заведении питания. Он зафиксировал увиденное не видео, которое сразу послал собеседнику из рф через один из мессенджеров.

Все свои действия мужчина старательно скрывал от прохожих, чтобы никто не заметил его интерес к этой локации. Через некоторое время после отправки видеозаписи представители государства-агрессора нанесли по заведению удар с ОТРК «Искандер M».

После проведения комплекса следственных действий прокуроры совместно со следователями СБУ установили причастного к совершению преступления.  Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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