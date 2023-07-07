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Буданов прокомментировал контрнаступление: Успех будет, но позже

15:01, 7 июля 2023
Глава ГУР сравнил украинскую операцию с многомесячными попытками рф захватить Бахмут.
Буданов прокомментировал контрнаступление: Успех будет, но позже
Фото: УП
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что успех наступления ВСУ будет, но позже. Об этом он сообщил в комментарии Reuters.

"В общем, скажем так, идет. Успех будет, но позже", - заявил Буданов.

Он сравнил украинскую операцию с многомесячной попыткой россии захватить Бахмут.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача чуть больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", - заявил Буданов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ могло начаться раньше. 

Тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается неукоснительно, однако будет продолжительным и "очень кровавым".

Также госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что контрнаступление украинских войск только началось, командование еще не вводило в бой основные подразделения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого мэтра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. 

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