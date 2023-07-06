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Контрнаступление ВСУ могло начаться раньше, — Зеленский

21:23, 6 июля 2023
Украина призывала Запад поторопиться с поставками оружия, но его не хватает даже сейчас.
Контрнаступление ВСУ могло начаться раньше, — Зеленский
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Украина предвидела трудности с контрнаступлением и просила союзников предоставить оружие как можно раньше и как можно больше, чтобы не дать россиянам время на укрепление обороны. Об этом Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN.

По его словам, даже сейчас на некоторых участках украинские военные не могут "даже подумать о начале" наступления, потому что у них нет "соответствующего оружия".

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие и материалы для этого. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, все пойдет медленнее", – рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что сложности, возникающие сейчас на поле боя, приводят к общему "замедлению" контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", – отметил Зеленский.

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