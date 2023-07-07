Столтенберг раскрыл, какие решение по Украине будут приняты на саммите НАТО

На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего — Столтенберг.

Фото: Пресс-служба Президента Украины

На саммите НАТО в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции и июля.

«На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО.

Во-вторых, отметил генсек, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, начав Совет Украина-НАТО.

«И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели», – добавил Столтенберг.

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