Столтенберг розкрив, які рішення щодо України будуть ухвалені на саміті НАТО

На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього — Столтенберг.

Фото: Пресслужба Президента України

На саміті НАТО у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції 7 липня.

«На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО», – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.

«І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети», – додав Столтенберг.

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