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Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

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  1. В Украине

Буданов: Угроза катастрофы на Запорожской АЭС будет, пока там есть российские войска

16:36, 7 июля 2023
Пока станция занята русскими войсками, угроза может повториться никогда.
Буданов: Угроза катастрофы на Запорожской АЭС будет, пока там есть российские войска
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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза на Запорожской АЭС не будет снята полностью, пока там находятся российские оккупанты.

Он добавил, что пока станция занята российскими войсками, угроза может повториться в любое время, если они будут иметь соответствующие намерения.

Буданов также отметил, что сейчас в результате совершения определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль.

Ранее мы писали, что глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление: "Успех будет, но позже".

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