Налоговики разъяснили нюансы заполнения приложения к декларации по туристическому сбору

ГНС рассказала о правилах заполнения колонки 3 «Общее количество суток размещения в местах проживания (ночлега)» раздела I приложения к декларации по туристическому сбору.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила нюансы заполнения приложения к декларации по туристическому сбору.

Согласно подпункту 268.3.1 пункта 268.3 статьи 268 НКУ ставка туристического сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенного территориального общества, созданного по закону и перспективному плану формирования территорий общин, за каждые сутки временного размещения в местах проживания (ночлега), определенных подпунктом 268.5.1 пункта 268.5 статьи 268 НКУ, в размере до 0,5 процентов – для внутреннего туризма и до 5 процентов – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для одного лица за сутки временного размещения.

Базой взимания туристического сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночлега), определенных подпунктом 268.5.1 пункта 268.5 статьи 268 НКУ (подпункт 268.4.1 пункта 268.4 статьи 268 НКУ).

Форма налоговой декларации по туристическому сбору, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 09.07.2015 № 636 «Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора» (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 30.11.202) предусматривает заполнение приложения «Расчет № налогового обязательства по туристическому сбору», которое является его неотъемлемой частью, в том числе колонки 3 «Общее количество суток размещения в местах проживания (ночлега)» раздела I «Расчет налоговых обязательств».

Согласно примечанию 6 информации к Приложению в колонке 3 указывается общее количество суток проживания (человек-сут) за весь отчетный период. Человек-сутки – день, проведенный лицом в месте проживания (ночлеге).

При этом, согласно пункту 1.3 раздела 1 Правил пользования гостиницами и аналогичными средствами размещения и предоставления гостиничных услуг, утвержденных приказом Государственной туристической администрации Украины от 16.03.2004 № 19, место (кровать-место) – часть площади номера с кроватью, постельной полотенцами и другим инвентарем в соответствии с категорией гостиницы, предназначена и пригодна для проживания одного человека.

Таким образом, при заполнении колонки 3 Приложения к Декларации указывается общее количество суток проживания (человек-сут) за весь отчетный период по всем местам (кровать-мест) в разрезе внутреннего и въездного туризма (без учета лиц, не являющихся плательщиками туристического сбора согласно подпункту 268.2.2 пункта 268.2 статьи 268 НКУ, и предоставили копии соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность к кругу лиц, определенных подпунктом 268.2.2 пункта 268.2 статьи 268 НКУ).

В то же время в случае почасового размещения туристический сбор рассчитывается для каждого проживающего (плательщика туристического сбора) с налогооблагаемой базой – одни сутки.

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