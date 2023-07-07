Укрпочта выпустила благотворительную рамку «ПТН ПНХ!», фото

Укрпочта запустила благотворительный аукцион по продаже рамки с картой и маркой «ПТН ПНХ!» с отпечатком штемпеля.

В пятницу, 7 июля, Укрпочта представила специальный благотворительный выпуск рамки «ПТН ПНХ!». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рамка содержит почтовую марку с отпечатком штемпеля Первый день. Киев. 24.02.2023» и почтовую карточку, выпущенную к годовщине полномасштабной войны.

«В день официального введения в обращение, 24 февраля этого года, почтовая марка "ПТН ПНХ!" вызвала невероятный ажиотаж и успех. Изображение почтовой продукции Укрпочты на своей странице в Instagram опубликовал всемирно известный английский художник граффити Бенкси», – отметили в Укрпочте.

Приобрести выпуск «ПТН ПНХ!» в отделениях Укрпочты и официальном интернет-магазине пока невозможно. Вместо этого можно заказать эксклюзивную благотворительную рамку онлайн по ссылке.

Тираж выпуска – тысяча экземпляров и является лимитированным. Стоимость – 1,6 тыс. грн.

Одну тысячу гривен от продаж каждой рамки направят на обустройство школьных укрытий.

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