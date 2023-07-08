Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.

Депутати хочуть знову дозволити переглядати вартість будівництва чи ремонтів за кошти держбюджету: є умови

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінювати вартість будівництва та ремонтів, які фінансуються державою та розпочаті під час карантину чи воєнного стану.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю.

  1. В Україні

Анульовано свідоцтва нотаріусів, наділених повноваженнями нотаріусів рф на окупованій території

14:11, 8 липня 2023
Оприлюднили список нотаріусів, свідоцтва яких було анульовано.
Анульовано свідоцтва нотаріусів, наділених повноваженнями нотаріусів рф на окупованій території
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ повідомило, що відбулись засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (далі - Комісія), на яких були розглянуті подання про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю (далі - Подання) відносно нотаріусів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які під час збройної агресії російської федерації вчинили дії, спрямовані на отримання права на здійснення нотаріальної діяльності за російським законодавством та в подальшому були наділені повноваженнями нотаріусів російської федерації на тимчасово окупованій території України. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Відповідно, за вчинення нотаріусами України протиправних дій на тимчасово окупованих територіях та порушення Правил професійної етики нотаріусів України, затверджених Міністерством юстиції, згідно з підпунктом «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат» Комісією були прийняті рішення про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, на підставі яких:

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео