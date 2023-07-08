Анульовано свідоцтва нотаріусів, наділених повноваженнями нотаріусів рф на окупованій території

Оприлюднили список нотаріусів, свідоцтва яких було анульовано.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ повідомило, що відбулись засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (далі - Комісія), на яких були розглянуті подання про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю (далі - Подання) відносно нотаріусів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які під час збройної агресії російської федерації вчинили дії, спрямовані на отримання права на здійснення нотаріальної діяльності за російським законодавством та в подальшому були наділені повноваженнями нотаріусів російської федерації на тимчасово окупованій території України. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Відповідно, за вчинення нотаріусами України протиправних дій на тимчасово окупованих територіях та порушення Правил професійної етики нотаріусів України, затверджених Міністерством юстиції, згідно з підпунктом «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат» Комісією були прийняті рішення про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, на підставі яких:

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