Tesla обіцяє зробити знижку в 500$ новим покупцям електрокарів, однак її не так просто отримати

Знижка діє лише в Китаї, і для її отримання необхідно пред’явити рекомендацію від уже існуючого власника електрокара компанії.

Tesla видаватиме новим покупцям своїх електромобілів у Китаї знижку в розмірі майже 500 доларів США. Про це повідомляє Reuters.

Однак є умова. Для цього покупці мають пред’явити рекомендацію від уже існуючого власника електрокара компанії.

Tesla запропонувала новий стимул для збільшення продажів електромобілів у Китаї, повідомивши деяких робітників, які виготовляють акумуляторні батареї на своєму комплексі в Шанхаї, про звільнення.

Після цього Tesla оголосила про пропозицію грошових знижок на нові автомобілі через день після того, як приєдналася до 15 інших компаній, включаючи китайських виробників електромобілів Nio, Li Auto і Xpeng, пообіцявши уникати «ненормального ціноутворення», що дехто сприйняв як сигнал перемир'я в ціновій війні, яка загрожувала прибутковості всієї індустрії.

Цінова угода, підписана керівниками компаній, була організована Китайською асоціацією автовиробників.

За словами людей, обізнаних з роботою заводського комплексу, на якому працює близько 20 000 працівників, звільнення не вплинуть на обсяги виробництва на Шанхайській гігафабриці Tesla, найбільшому і найпродуктивнішому підприємстві компанії.

Хоча низка знижень цін, ініційованих Tesla, збільшила продажі на початку цього року, конкуренція чинить тиск на автовиробників і постачальників з метою стримування витрат, кажуть аналітики й керівники компаній.

Відомо, що Tesla заявила, що запропонує новим покупцям своїх автомобілів Model Y і Model 3 грошову знижку в розмірі 3500 юанів (483 долари США), якщо вони зможуть надати рекомендацію від чинного власника.

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