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  1. В Україні

На Житомирщині викрили фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти російській армії

16:18, 7 липня 2023
Повідомляється, що серед основних товарів були знеболювальні засоби, якими комплектувались аптечки військових рф.
На Житомирщині викрили фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти російській армії
Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила одне із фармацевтичних підприємств у Житомирській області на співпраці з рф.  Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили «приховану» схему постачання українських лікарських засобів до російських військових шпиталів. Про це повідомляє СБУ.

Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників.

Як зазначається, до організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії. Бізнес-партнером української фірми в рф була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони, пише СБУ. 

Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження відповідних санкцій проти Кремля менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень.

Для цього організатор оборудки разом зі своїми російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

Повідомляється, що з початку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з рф.

Співробітники СБУ задокументували спробу незаконного переправлення до росії майже 300 кг медзасобів.

Під час обшуків в офісах та виробничих приміщеннях української фармкомпанії виявлено:

  • комп’ютери із доказами незаконної діяльності;
  • контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;
  • російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Наразі директору українського підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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