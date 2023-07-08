Що повинні враховувати громадяни, які планують стати викривачами корупції – аналіз НАЗК

Інститут викривачів корупції намагаються популяризувати в Україні, однак в реальності викривачі стикаються з низкою проблем.

Представники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та експертних установ і організацій під час конференції «Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики» 7 липня обговорили проблеми діяльності інституту викривачів, тобто осіб, які повідомили достовірну інформацію про корупційне правопорушення у правоохоронні органи.

Учасники обговорення дійшли висновку, що в діяльності інституту викривачів в Україні наявні суттєві проблеми, які вирішити швидко фактично неможливо.

викривачі корупції, навіть маючи відповідний офіційний статус, не користуються значною повагою та підтримкою в професійних колективах, де вони залишаються працювати після викриття ними корупційних правопорушень

якщо викривачі намагаються змінити місце роботи, подальше їх працевлаштування є суттєвою проблемою, оскільки, враховуючи їх минуле, нові роботодавці чи керівники держустанов не надто прагнуть мати в колективі людей з подібним досвідом

підтримка викривачів з боку держави, навіть психологічна, після викриття ними корупційного правопорушення вкрай слабка. Здебільшого викривачі залишаються сам на сам з власними проблемами

викривачі роками не можуть отримати належну винагороду за викриття корупційного правопорушення – 10% від грошового розміру предмету корупційного злочину. Відповідна винагорода може бути сплачена тільки після обвинувального вироку суду. Відсутній навіть чіткий порядок виплати викривачам корупції зазначеної винагороди.

у правоохоронних органів та судів, навіть у Вищого антикорупційного суду, є проблеми з «ідентифікацією» викривачів, саме як викривачів корупції. Нерідко в кримінальних провадженнях вони набувають статусу «звичайних» заявників чи свідків корупційного злочину, що ускладнює набуття статусу викривача корупції.

є непоодинокі випадки, коли під виглядом викриття корупційного злочину деякі громадяни намагаються помститися своїм керівникам чи колегам, з якими в них не склалися відносини.

Нагадаємо, що у НАЗК також повідомили про те, що викривачі корупції в Україні досі не отримали належні ним 10% відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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