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  1. У світі

У Німеччині хочуть заборонити куріння в автомобілях із дітьми

20:54, 7 липня 2023
Згідно із заявою Федерального міністерства охорони здоров'я, у майбутньому куріння в автомобілі більше не буде дозволено, коли їдуть діти або вагітні жінки.
У Німеччині хочуть заборонити куріння в автомобілях із дітьми
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Міністерство охорони здоров'я Німеччини планує заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки. Про це повідомляє агентство dpa.

Згідно з законопроєктом, заборона на куріння, яка вже діє в громадському транспорті, в майбутньому має бути запроваджена також "у закритих транспортних засобах у присутності неповнолітніх або вагітних жінок".

Зазначається, що законопроєкт міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха ще має бути узгоджений з іншими міністерствами, перш ніж буде представлений на розгляд уряду.

Одразу кілька федеральних земель з 2019 року виступають з ініціативами щодо цієї заборони, передбачаючи штрафи до трьох тисяч євро. В березні 2022 року верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, вирішила внести відповідний законопроєкт до нижньої палати, Бундестагу.

Посилаючись на дані Німецького центру дослідження раку, уряд землі Нижня Саксонія обґрунтував законопроєкт тим, що концентрація тютюну в автомобілях може бути в п'ять разів вищою, "ніж у звичайному накуреному пабі".

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