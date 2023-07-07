У Німеччині хочуть заборонити куріння в автомобілях із дітьми

Міністерство охорони здоров'я Німеччини планує заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки. Про це повідомляє агентство dpa.
Згідно з законопроєктом, заборона на куріння, яка вже діє в громадському транспорті, в майбутньому має бути запроваджена також "у закритих транспортних засобах у присутності неповнолітніх або вагітних жінок".
Зазначається, що законопроєкт міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха ще має бути узгоджений з іншими міністерствами, перш ніж буде представлений на розгляд уряду.
Посилаючись на дані Німецького центру дослідження раку, уряд землі Нижня Саксонія обґрунтував законопроєкт тим, що концентрація тютюну в автомобілях може бути в п'ять разів вищою, "ніж у звичайному накуреному пабі".
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