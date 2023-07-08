Заседания комитетов Верховной Рады и дальше будут проходить в закрытом для СМИ формате

Карантин завершился, но комитеты продолжат работу без СМИ и приглашенных.

Народные депутаты проголосовали в целом за законопроект 9440, которым продолжается работа комитетов Верховной Рады в том виде, что и сейчас. То есть без прессы, а также без информирования о результатах заседаний. Авторами проекта выступили спикер Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко и другие.

Дело в том, что с 1 июля в Украине был отменен режим чрезвычайной ситуации в связи с карантином. Поэтому, соответственно, должны утратить силу положения, которые позволяли народным избранникам работать дистанционно (соответствующие изменения в 2020 году предполагали, что «закрытость» комитетов будет продолжаться до конца карантина).

Следовательно, народные депутаты решили продлить себе такую возможность.

Напомним, пока некоторые комитеты информируют о своей деятельности – преподают стенограммы заседаний или видеозаписи. Но это редкость, и большинство комитетов вообще никак не сообщают о том, чем занимаются члены комитета.

Кроме того, заседания комитетов проводятся без приглашения СМИ.

Интересно, что в Отчете «Группа государств против коррупции» (GRECO) о соответствии Украины (относительно предотвращения коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров), принятом GRECO на ее 93-м пленарном заседании в марте 2023 года, говорится, что Комитеты Верховной Рады обязаны информировать общественность о своей деятельности, в частности путем обнародования плана работы, расписания заседаний, принятых актов, протоколов, стенограмм заседаний и слушаний и размещать другую информацию на официальном веб-сайте комитета.

«Украинские власти подчеркивают, что согласно соответствующему законодательству комитеты Верховной Рады (парламента) обязаны строить свою работу, в частности, на принципах верховенства права, законности, гласности, плановости, свободного обсуждения и решения вопросов, а также информировать общественность о своей деятельности, в частности, путем обнародования плана работы, расписания заседаний, принятых актов, протоколов, стенограмм заседаний и слушаний и размещать другую информацию на официальном веб-сайте комитета», - говорится в Отчете.

При этом эксперты GRECO, очевидно, не анализировали текущую ситуацию, а опирались на данные, предоставленные украинскими законодателями.

Последние же, как указано в документе, «отмечают, что цифровое управление является реальностью в Украине и обеспечило большую открытость и инклюзивность законодательной работы, например система электронных комитетов, позволяющая осуществлять электронное голосование и отображение результатов голосования онлайн, разработка сайтов и каналов в социальных сетях, трансляция заседаний через YouTube и т.д.».

«Заседания комитетов и другие мероприятия проводятся открыто с обязательным привлечением разработчиков и инициаторов законопроектов, представителей соответствующих министерств и ведомств, органов местного самоуправления и их объединений, общественных и международных организаций, специалистов, специалистов научно-исследовательских учреждений, а также в присутствии аккредитованных журналистов и представителей СМИ», - говорится в Отчете.

Однако данная информация в Отчете, к сожалению, не соответствует действительности.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.