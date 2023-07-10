Экс-замглавы таможни Черкасский, которого почти 2 месяца не могли уволить, просит суд восстановить его в должности

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, которого почти 2 месяца не могли уволить с должности, просит Киевский окружной административный суд восстановить его в должности.

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Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский просит Киевский окружной административный суд признать незаконным его увольнение и восстановить в должности.

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, суд постановлением от 3 августа открыл производство по иску экс-чиновника.

В своем иске к Кабмину, Государственной таможенной службе и Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Черкасский просит признать противоправным распоряжение о своем увольнении. Считает, что его уволили с нарушением процедуры.

Рассмотрение иска Черкасского намечено на 1 августа на 12:00.

1 февраля было сообщено, что Кабинет Министров уволил и. о. председателя таможенной службы Вячеслава Демченко, «первого заместителя председателя Александра Щуцкого и заместителя председателя Руслана Черкасского».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы, о чем он написал в своем Телеграмм-канале.

Однако оказалось, что Руслана Черкасского не уволили. Кабмин смог сделать это только 24 марта.

«Один из символов коррупции на таможне наконец, после стольких месяцев борьбы, уволен Никогда еще не видел, чтобы так держались за должность. Или держали. После слов Президента, Премьера, главы коалиции и комитета… мужчина только на больничном два месяца скрывался», - прокомментировал увольнение первый заместитель председателя Комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Автор: Ярослав Конощук

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