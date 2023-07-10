Ексзаступник голови митниці Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити, просить суд поновити його на посаді

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити з посади просить Київський окружний адміністративний суд поновити його на посаді.

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Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський просить Київський окружний адміністративний суд визнати незаконним його звільнення та поновити на посаді.

За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка суд ухвалою від 3 серпня відкрив провадження за позовом експосадовця.

У своєму позові до Кабміну, Державної митної служби та Комісії з питань вищого корпусу державної служби Черкаський просить визнати протиправним розпорядження про своє звільнення. Вважає, що його звільнили з порушенням процедури.

Розгляд позову Черкаського заплановано на 1 серпня на 12:00

1 лютого було повідомлено, що Кабінет Міністрів звільнив в. о. голови митної служби Вячеслава Демченка, «першого заступника голови Олександра Щуцького та заступника голови Руслана Черкаського». Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби, про що він написав у своєму Телеграм-каналі.

Однак врешті виявилося, що Руслана Черкаського не звільнили.

Кабмін зміг зробити це лише 24 березня.

«Один з символів корупції на митниці нарешті, після стількох місяців боротьби, звільненоНіколи ще не бачив, ну щоб так трималися за посаду. Чи так тримали. Після слів Президента, Прем’єра, голови коаліції та комітету…чоловік тільки на лікарняному два місяці переховувався», - прокоментував звільнення перший заступник голови Комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Автор: Ярослав Конощук

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