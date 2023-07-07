В Киеве заработала экстренная служба 112.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве начала полноценно работать служба 112. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве - единый номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу», - написал министр.

Он отметил, что к операторам службы поступают звонки от граждан, а после запросы перенаправляют к необходимым подразделениям в зависимости от конкретной ситуации.

В службе 112 также работают операторы, которые владеют языком жестов. Они могут общаться при помощи видеосвязи - для этого необходимо отправить SMS-сообщение на номер 112 и ожидать соединения.

Клименко подчеркнул, что сейчас службу планируют запустить во всех городах-миллионниках, а потом - по всей территории государства.

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