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  1. В Украине

Правительство перераспределило объем образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам

20:59, 7 июля 2023
Кабмин принял решение о перераспределении объема образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2023 году.
Правительство перераспределило объем образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам
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7 июля с целью исправления ошибок, которые допустили школы впервые заполняя персональные данные учащихся, и выделение дополнительных средств для оплаты отпускных для педагогических работников Херсонской области, которые на простое, Правительство утвердило распоряжение Кабинета Министров Украины «О перераспределении объема образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2023 году». Об этом сообщил правительственный портал.

«Акт предусматривает перераспределение объема образовательной субвенции между местными бюджетами в объеме 107 млн грн, что позволит осуществлять оплату труда с начислениями педагогических работников в общинах, в которых были допущены ошибки при заполнении персональных данных учащихся, и произвести своевременную и полную выплату отпускных для педагогических работников Херсонской области, которые есть на простое», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, какие решения принял Кабмин на заседании 7 июля. 

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