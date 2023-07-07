США заморозили активи олігархів з рф на понад півмільярда доларів

Гроші заморозили у росіян, які підтримують режим рф і ухиляються від економічних контрзаходів США.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Сполучені Штати Америки з початку війни в Україні змогли заарештувати активи російських олігархів на понад півмільярда доларів, передає офіційний сайт відомства.

«Разом ми також домоглися значного прогресу в боротьбі з російським незаконним фінансуванням. «Велика сімка» була лідером в обмеженні доступу росії до світової фінансової системи і зниженні її здатності підживлювати її військову машину», - йдеться у заяві.

Цільова група G7 Plus, яка працює з цільовою групою ЄС та з цільовою групою США KleptoCapture застосують санкції, експортні обмеження та економічні контрзаходи у відповідь на російську агресію.

«Ми утримали активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 500 мільйонів доларів, які підтримують російський режим і ухиляються від економічних контрзаходів США», - заявила Монако.

Також США висунули обвинувачення понад 30 особам, обвинуваченим в ухиленні від санкцій, порушеннях експортного контролю, відмиванні грошей та інших злочинах.

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