Рішення було важке, — Байден розповів, чому погодився передати касетні снаряди Україні

Президент США розраховує, що касетні боєприпаси допоможуть українським військовим у контрнаступі.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Байден підкреслив, що касетні боєприпаси Україна отримуватиме під час "перехідного періоду", поки американці не налагодять виробництво більшої кількості 155-мм артилерійських снарядів.

"Ця війна пов'язана з боєприпасами. У них (України. – Ред.) закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх не вистачає", – пояснив він.

За словами Байдена, це було "дуже важке рішення", яке він обговорював із американськими законодавцями й союзниками – зокрема тими, які підписали Конвенцію про заборону касетних снарядів (США, Україна та рф не приєднались до неї).

"Але головне – це те, що вони (українці. – Ред.) або мають зброю, щоб зупинити росіян зараз – не дати їм зупинити український наступ через ці райони, або не мають її. І я думаю, що вона їм потрібна", – наголосив президент США.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги.

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів.

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